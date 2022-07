Carapicuíba: Lorena e Paulistano decidem título da Copa Prata

Data de Publicação: 30 de outubro de 2013

Foram definidos no domingo, 27 de outubro, os finalistas da Copa Prata 2013. A final será disputada entre S.E. Lorena da Cohab 5 e S.C.Paulistano da Vila Isa.

As semifinais envolvendo as equipes de Manganelli X Lorena e Paulistano X Renegados, terminaram empatadas por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, Lorena venceu por 5 a 4 enquanto o Paulistano levou a melhor por 6 a 5.

A grande final da Copa Prata 2013, entre Lorena e Paulistano, será realizada no próximo domingo, 3 de novembro, a partir das 12h no estádio de Niterói, que fica Rua Perimetral Norte, 246 – Cohab 2. Entrada franca.

