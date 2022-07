Prefeitura implanta Programa Saúde da Família

Data de Publicação: 31 de outubro de 2013

Nesta sexta-feira, o Prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, coloca em funcionamento o Programa Saúde da Família (PSF) na USF Natércio Silva Arruda, no Jardim Bom Pastor. Trinta Agentes Comunitários de Saúde (ACS) iniciam o cadastramento de cerca de 25 mil famílias residentes no Jd. Bom Pastor, Jd. Capriotti, Jd. Popular e Roseira Parque (foto acima).

Ao mesmo tempo, outros sessenta agentes começam o cadastramento de 45 mil famílias nos bairros Ariston I, II e III (foto abaixo). Neste caso, para dar início ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

A USF Natércio Silva Arruda conta com a equipe multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A UBS foi contemplada com a médica Dra. Aline Teixeira, que chegou em Carapicuíba em setembro último, por meio do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. Ela é brasileira, formada em Medicina, em Cuba no ano de 2006. É especializada em Medicina Familiar, que acompanha todos os ciclos da vida.

Para poderem atuar, os agentes foram capacitados durante três meses para desenvolver a implantação do Programa. Os bairros foram mapeados e, desta sexta-feira, tem início o trabalho de campo. A partir de segunda-feira, também começa o atendimento da médica da família.

UBS e USF

A principal diferença entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Unidade de Saúde da Família (USF) está no tipo de atendimento.

As UBSs trabalham, em sua maioria, com três especialidades: clínico geral, ginecologista e pediatra. As USFs atuam com médicos formados para acompanhar todas as etapas da vida.

Outra diferença está no aspecto preventivo da USF. O médico vai até as famílias para orientar sobre os cuidados com a saúde. Ele se torna próximo e passa a conhecer a realidade de quem mora no bairro. As UBSs atuam com atendimento ambulatorial.

O papel dos Agentes Comunitários de Saúde é identificar e promover a manutenção da saúde da população. Ele apresentará as demandas das famílias à equipe médica, que organizará visitas periódicas para acompanhamento e orientação, marcação de consultas, entre outras atribuições.

Todos os agentes, tanto da USF Natércio Silva Arruda, como da UBS Cidade Ariston, têm o objetivo de estar em contato com a população. A recomendação do Ministério da Saúde é que cada agente seja responsável por 200 famílias ou 750 pessoas.

Eles facilitarão o agendamento de consultas, exames preventivos, e farão o acompanhamento de gestantes, crianças menores de um ano, adolescentes, mulheres, idosos e doentes crônicos, sempre por meio de visitas, que podem ser também com a equipe multiprofissional, para orientação e prevenção.

Melhorar a saúde da população

Para o prefeito Sergio Ribeiro, o início do funcionamento do Programa Saúde da Família é a concretização de um sonho. “A prevenção e o acompanhamento são determinantes para a melhoria da saúde da população, e quando a prevenção aumenta, diminuímos as filas das emergências e dos pronto-socorros”, enfatiza.

Atualmente, Carapicuíba conta com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma USF (Unidade de Saúde da Família) e três Pronto Atendimentos para atender a população. A atual gestão realizou reformas e adaptações em todas as unidades para atender mais pessoas e oferecer melhores condições aos usuários.

Serviço:

UBS NATÉRCIO SILVA ARRUDA – Rua Bom Pastor, 115 – Jd. Capriotti

UBS ARISTON – Rua Dumont, 26 – Cidade Ariston