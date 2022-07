Carapicuíba vence e encerra participação na Copa Mulher 2013

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de novembro de 2013

A Seleção Feminina de Futebol de Carapicuíba finalizou sua participação na Copa Mulher 2013, na manhã deste domingo, 3 de novembro, ao vencer a equipe da escola de esportes do C. A. Juventus por 3 a 1.

A equipe carapicuibana iniciou a partida buscando a primeira vitória na competição, mas o time do Juventus aproveitou melhor as oportunidades de gol para abrir o placar. Após as mudanças realizadas pela comissão técnica, a seleção de Carapicuíba se encontrou dentro de campo.

Com gols de Alessandra Felix, Ritinha e Jaqueline Paes fizeram os gols que deram a seleção de Carapicuíba sua primeira vitória no torneio, mesmo com a eliminação no campeonato a comissão técnica faz uma avaliação positiva da participação da equipe, principalmente, por ter enfrentado uma das equipes mais fortes do Brasil a A.D. Centro Olímpico.