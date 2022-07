Sebrae-SP e Prefeitura trazem inovação e soluções para empreendedores de Carapicuíba

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 4 de novembro de 2013

Uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o SEBRAE-SP promove, nas próximas semanas, três workshops para empreendedores do município, visando trazer novos conceitos, ferramentas e experiências para melhorar o desempenho dos diversos negócios. Os eventos são direcionados para empresas de pequeno porte (EPP), micro empreendedores (ME) e empreendedores individuais (MEI).

No dia 7 a partir das 19 horas, no Teatro Jorge Amado, acontece o Workshop “Inove para ganhar mais”. É aberto para empresários de qualquer ramo de atividade e porte. Possibilita conhecimento de conceitos e exemplos dos mais diferentes tipos de inovação de mercado, e abre novas possibilidades para pequenas empresas do tema Inovação.

O Workshop “Beleza Empreendedora” acontece dia 11 de novembro das 10h às 16h no Ginásio Ayrton Senna. O evento traz informações sobre os conceitos e tendências do mercado de beleza e estética, além de soluções em gestão empresarial do SEBRAE-SP para o segmento de estética e beleza.

O último workshop acontece no dia 13, a partir das 19h no Teatro Jorge Amado, com o tema “Inovação e Apresentação do Programa de Alimento Seguro (PAS)”, direcionado a empreendedores do ramo de alimentos. Contará com a presença de técnicos da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Carapicuíba.

Para participar dos workshops é necessário fazer a inscrição por meio dos telefones 3682-7100 ou 0800 570 0800. As vagas são limitadas. A ACE (Associação Comercial e Industrial de Carapicuíba) e a IPROBECA (Instituto de Profissionais de Beleza de Carapicuíba e Região) também apoiam a iniciativa.

WORKSHOPS:

• Inove para ganhar mais

07/11 – quinta-feira – 19h

Teatro Jorge Amado – Av. Mirian, 92 – Centro

• Beleza Empreendedora

11/11 – segunda-feira – das 10h às 16h

Ginásio Ayrton Senna Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab V

• Inovação e Apresentação do Programa de Alimento Seguro (PAS)

13/11 – quarta-feira – 19h

Teatro Jorge Amado – Av. Mirian, 92 – Centro

Informações e inscrições: 3682-7100 ou 0800 570 0800.

Secretaria de Receita e Rendas – 4164-5472