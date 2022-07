Prefeitura conclui a 5ª turma do Brasil Alfabetizado

Data de Publicação: 7 de novembro de 2013

Na próxima sexta-feira, 8 de novembro, às 20h, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, realiza a Cerimônia de Encerramento do 5º Ciclo do Programa Brasil Alfabetizado. A Cerimônia acontece no Teatro do FUCA (Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – vila Cretti).

Neste ano, o Programa Brasil Alfabetizado formou 30 salas, atingindo 462 pessoas. Destas, 250 chegaram ao final e receberão o certificado de conclusão do curso, podendo ingressar no EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O Programa busca alfabetizar jovens acima de 15 anos, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de concluir o mínimo necessário para se alfabetizarem, e que querem iniciar ou dar continuidade aos estudos.

Atento à realidade do analfabetismo no município, o prefeito Sergio Ribeiro, aderiu ao Programa em 2009 e lançou a campanha “Analfabetismo Zero”, propondo parceria com entidades, igrejas, associações de amigos de bairro e escolas municipais e estaduais. Graças a este esforço, de 2009 a 2013, o Programa já atingiu 1564 pessoas e as turmas de 2014 já estão em formação.

O Programa Brasil Alfabetizado é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade.

Para saber mais sobre as novas turmas, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação: 4184-7716.