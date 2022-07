Prefeitura de Carapicuíba realiza Audiência Pública de Prestação de Contas

Secretarias: Fazenda

Data de Publicação: 25 de setembro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Controle de Gestão, realizou na terça, 24, na Câmara Municipal de Carapicuíba a Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2013 e verificação da LDO/2014 (Lei Diretrizes Orçamentárias).

Durante o encontro, que foi aberto a população, foram discutidos assuntos relacionados a aplicação do orçamento nas Secretarias, por meio de demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Município, referente ao período de Maio a Agosto de 2013.