Prefeitura entrega novos computadores para Centro de Acesso à Internet

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 27 de setembro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho instalou 24 computadores novos nas duas unidades do Acessa SP no município, na Cohab 2 e na Biblioteca Central. Foi observada pela prefeitura a necessidade de substituição dos equipamentos antigos por outros novos e mais modernos, garantindo um serviço de qualidade à população. O prefeito Sergio Ribeiro fez a solicitação ao Governo do Estado e os computadores foram recebidos e instalados na sexta, 20.

Fruto da parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, o programa Acessa SP tem como principal objetivo promover e incentivar o acesso gratuito às novas tecnologias e à internet. Dessa forma proporciona o desenvolvimento cultural e social da comunidade, pois pessoas de todas as idades e condições sociais podem usufruir dos benefícios.

Nessa parceria, a prefeitura disponibiliza o local para implantação, contrata os monitores e os envia para que sejam treinados pela equipe do Acessa SP. Para ser usuário a pessoa precisa comparecer no local levando documento oficial com foto para realizar um cadastro. Crianças menores de 11 anos devem estar acompanhadas de um responsável. Há sempre um monitor treinado no local e o tempo para acesso é de 30 minutos, mas, se não houver pessoas aguardando para utilizar o serviço, esse tempo pode ser renovado.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2011 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de brasileiros com acesso a internet aumentou 143,8% entre os anos de 2005 e 2011, passando de 31,9 milhões (20,9%) de internautas para 77,7 milhões (46,5%). Esse dado demonstra o aumento admirável da quantidade de pessoas que passaram a acessar a internet, pois, nesse mesmo período, a população brasileira aumento somente 9,7%. Na Grande São Paulo, 36,4% dos domicílios tem acesso à rede.

De acordo com essa pesquisa, 53,5% da população brasileira ainda não utiliza a rede mundial de comunicação. Num mundo cada vez mais globalizado e voltado para a interação virtual através das redes sociais, esse centro torna possível a democratização do acesso à internet sem limitar as pessoas que não tem acesso á rede em casa. No Acessa SP todos podem fazer parte dessa nova forma de comunicação.

“O uso da informática e o acesso ao conteúdo é hoje imprescindível em nossa vida. Sem isso nosso horizonte é limitado.”, enfatizou Sergio Ribeiro.

Posto Biblioteca Central – Av. Thâmara, 132 – Centro

Posto Cohab 2 – Av. Amazonas, 264 – Cohab II

Funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 17h