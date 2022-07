Carapicuíba recebe oito médicos do Programa “Mais Médicos”

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de novembro de 2013

O Município de Carapicuíba recebe oito médicos selecionados do Programa Mais Médicos Para o Brasil, do Governo Federal. Eles foram recepcionados no gabinete do prefeito e apresentados à população nesta sexta-feira, 1º de novembro.

O grupo é formado pelas doutoras Lisbeth Labrada Riverol, Marbelis Carnero Encina, Marge Beatriz Bello Castellanos, Maria Adelaida Cabrera Gonzalez, Maria de Los Angeles Reyes Regueiro e pelos doutores Franz Cruz Guarachi, Marcos Javier Luís Denis e Mario Eugenio Martinez Dominguez.

A equipe se junta à médica brasileira formada em Cuba, doutora Aline Teixeira, apresentada em Setembro e que já está trabalhando na UBS Natercio Silva Arruda, no Jardim Capriotti.

Os profissionais cubanos são especializados em Medicina Familiar e passarão por período de adaptação e planejamento, devendo iniciar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, dentro de duas semanas.

Os médicos vão receber salários de R$ 10 mil mensais do Governo Federal para trabalharem 8 horas diárias, cujo contrato tem validade de dois anos. A Prefeitura é responsável pela ajuda de custo de moradia (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 371,00).

A criação do Programa pelo Governo Federal permitiu ao Município se inscrever e solicitar a vinda de 27 médicos para trabalhar em sete Unidades Básicas de Saúde (UBS). A Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva aguarda a adesão de novos profissionais.

Mais Saúde para a Família

No mesmo dia em que os médicos cubanos foram recepcionados, a Prefeitura implantou o Programa Saúde da Família (PSF) nas regiões do Jardim Bom Pastor e Ariston. Para isso, noventa Agentes Comunitários de Saúde (ACS) foram capacitados durante três meses para iniciar o cadastramento de cerca de 70 mil famílias.

O papel dos Agentes Comunitários de Saúde é identificar e promover a manutenção da saúde da população. Eles apresentarão as demandas das famílias à equipe médica, que organizará visitas periódicas para acompanhamento, orientação, marcação de consultas, entre outras atribuições.

Atualmente, Carapicuíba conta com três Pronto Atendimentos, 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e uma USF (Unidade de Saúde da Família) para atender a população. A principal diferença entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a Unidade de Saúde da Família (USF) está no tipo de atendimento.

Enquanto as UBSs trabalham com atendimento ambulatorial e oferecem clínico geral, ginecologista e pediatra, as USFs atuam com profissionais formados para acompanhar todas as etapas da vida humana, além de visitar as famílias e orientar sobre os cuidados com a saúde.