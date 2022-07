Atenção ao esporte dá resultado positivo

Data de Publicação: 27 de setembro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, desde janeiro deste ano vem realizando grandes investimentos para a prática de atividades físicas e esportivas dos munícipes. Por meio do ProAtiv (Programa de Esportes e Lazer da Cidade) são disponibilizadas 25 modalidades, distribuídas em oito pólos esportivos em diversos pontos da cidade.

Ao todo, são 65 funcionários, divididos entre professores, estagiários e oficineiros que desenvolvem os mais variados exercícios físicos com o objetivo de promover a intregação e a promoção social através do esporte, além de proporcionar vida mais saudável aos praticantes. A idade mínima para participar das aulas oferecidas é de 3 anos.

O resultado de todo o trabalho feito pela prefeitura voltado ao esporte é o número de matrícula realizadas até o mês de setembro: 1.780 alunos das mais variadas faixas etárias, inseridos nas turmas coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. E este número não para de crescer, porque também neste mês foi realizada a divulgação das atividades promovidas em todas as escolas municipais de Carapicuíba.

Além disso, mais um polo de atividades será lançado, em breve, no campo do CSU Ariston. Por meio de parceria, serão criados outros três espaços para desenvolvimentos de atividades voltadas à população, nos seguintes locais: Kolping Aldeia, Projeto Aconchego/Vila Sulamericana e Casa da Gente na Cohab 2.

Seleções conquistaram resultados importantes

As equipes formadas e apoiadas pela Prefeitura de Carapicuíba também conquistaram grandes resultados para o esporte da cidade em 2013.

Após terminarem em segundo lugar a disputa dos 57º Jogos Regionais, as seleções de Handebol feminino e tênis masculino, respresentarão nossa cidade nos 77º Jogos Abertos do Interior, que neste ano será disputado em Mogi das Cruzes/SP.

Já o futsal feminino sub 19, vencedorá da fase regional dos Jogos da Juventude, entrará em quadra no mês de novembro na cidade de Bauru/SP para competir pela fase estadual. O time chega com motivação para buscar o título inédito.

O volei feminino também fez bonito nos Jogos da Cidade de São Paulo, sendo campeão fase regional e garantindo vaga automática para a fase municipal do torneio.

Handebol disputa título da Freguesia Cup

Com uma excelente campanha na fase classificatória vencendo todos os 5 jogos que disputou, e com uma vitória dramática na semifinal em partida que só foi definida na prorrogação, a seleção adulta de handebol de Carapicuíba venceu a equipe do Putz Hand por 20 a 19.

A grande final da Freguesia Cup, entre Carapicuíba e Maria de Loudes/Jacareí, será realizada no dia 29 de setembro, a partir das 15h10 no Clube Escola Freguesia do Ó, localizado na rua Jacutiba, 88, Freguesia do Ó – São Paulo.

Copa Veteraníssimo já tem semifinalistas definidos

Promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer, a Copa Veteraníssima de Futebol conheceu na manhã de domingo, 22, as equipes classificadas para a semifinal.

Vasco e Renegados ficaram no 0 a 0 durante toda a partida, e nas cobranças de penalti a equipe do Renegados foi melhor e venceu por 4 a 3, e enfrentará o Sem Miséria que conquistou sua vaga após vitória por 2 a 0 ante o time do Brasinha.

Outra partida que foi decidida nos penaltis envolveu os times do Família e Planalto, o jogo também terminou em 0 a 0, e nas penalidas a equipe do Planalto acabou ficando com a vaga depois de vencer por 4 a 2.

Ambos os jogos, Renegados x Sem Miséria às 9h e Planalto x Caracas às 10h30, serão disputados no próximo domingo 29/09, no Estádio do Niterói – Rua Perimetral Norte, 246.

Carapicuíba lança Campeonato Municipal de categorias de base

A Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com a Liga de Futebol de Carapicuíba organizam o primeiro Campeonato Municipal de Categorias de Base. O objetivo do torneio é promover a integração de todos alunos das escolas de futebol mantidas pela prefeitura.

A disputa será dividida em três categorias: Sub 11, Sub 13 e Sub15, além do times formados nas escolas de futebol, outras equipes também participaram do campeonato que tem início previsto para 5 de outubro e término em novembro.