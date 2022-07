Linhas de ônibus são transferidas para nova fase de obras do Novo Centro

Data de Publicação: 7 de novembro de 2013

No último dia 20, as linhas de ônibus do Terminal Rodoviário de Carapicuíba passaram por mudanças para que a nova fase do Projeto Novo Centro seja iniciada: a demolição, preparo para a fundação e a fixação das estacas de sustentação da laje.



Por conta destas novas etapas, o terminal de ônibus localizado na Av. Diógenes Ribeiro de Lima (ao lado da estação de trem de Carapicuíba), será demolido. As linhas municipais da Empresa de Transporte e Turismo de Carapicuíba (ETT) e Del Rey Transportes, que faziam “ponto final” neste terminal passaram a fazer a parada na Rua Nelson Neves da Fonseca, ao lado da Escola Toufic Joulian.



As linhas transferidas são:



104 – Ariston / São Daniel (ETT)

105 – Olaria (ETT)

11 – Vila Crett (Del Rey)



A ressalva são as linhas 113 – Circular Ariston (ETT) e 17 – Jd. Veloso (Del Rey) que passarão para o terminal provisório em funcionamento na Av. Deputado Emílio Carlos.

Os usuários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) podem acessar a estação de Carapicuíba pela calçada da Av. Diógenes Ribeiro de Lima, como já acontece hoje. Este acesso será mantido para não prejudicar usuários e comerciantes locais.



As mudanças terão sinalização especial para passageiros e pedestres que utilizam o transporte coletivo municipal. Também serão colocadas placas informativas para ajudar a população a localizar os novos pontos de ônibus.





Projeto Novo Centro



O Projeto Novo Centro prevê a construção de passarela, boulevard, túnel da Av. Mário Covas e do novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).



As intervenções são as maiores realizadas pelo FUMEFI até hoje e superam a marca de R$ 60 milhões. Até o momento, já foram construídas as novas ruas que hoje fazem parte do Sistema Viário da Lagoa. Para isso, foram necessárias a canalização do Córrego da Pedreira, abertura e pavimentação de novas vias.





A estrutura do novo terminal terá uma passarela que vai ligar o Calçadão à Estação Ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa. Essa iniciativa trará grandes benefícios à população e nova dinâmica à região.