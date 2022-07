Casa do Adolescente de Carapicuíba é destaque internacional

Data de Publicação: 3 de outubro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, representada pela secretária da Saúde, Dra Simone Augusta Marques Monteaperto, participou do XIII Congresso Latino-americano de Ginecologia Infantil y de La Adolescência, nos dias 26 a 28 de setembro, em Lima, Peru.

Dra. Albertina Duarte Takiuti, coordenadora do Programa Estadual de Saúde do Adolescente levou para o Congresso, as experiências de Carapicuíba, Itapeva e Votuporanga. Ela lembrou que existem 29 Casas em todo o estado. “Precisamos divulgar esta experiência para outras cidades e provar que é possível fazer grandes coisas com poucos recursos”, propôs Dra. Albertina durante o Congresso.

Inaugurada em 2010 pelo prefeito Sergio Ribeiro, a Casa do Adolescente integra o Programa de Saúde Integral do Adolescente e atende o público infantil e jovem de 10 a 19 anos e 11 meses de idade, residentes em Carapicuíba. “Foi um desafio que assumimos a pedido da Dra. Albertina, e mesmo a menor arrecadação do estado de São Paulo, assumimos os custos para manter a estrutura em funcionamento”, informa o prefeito Sergio Ribeiro.

A Casa do Adolescente desenvolve projetos para tratar de diversos temas, como gravidez na adolescência, prevenção DST/AIDS, saúde do escolar, oficinas, cultura, lazer e trabalho, recém-nascido (filhos de mães adolescentes), família e comunidade, CAPS infanto juvenil álcool e drogas, saúde mental, terapia ocupacional, nutrição saudável e fonoaudiológico. Para isso, conta com equipe de especialistas: hebiatras, ginecologistas, dermatologista, neurologista, psicopedagoga, psicólogas, dentistas, enfermeiras, técnico e auxiliar de enfermagem, assistente social, nutricionista, fonoaudiologista, terapeuta ocupacional e oficineiros.

A Casa do Adolescente fica na Rua General Teixeira Lott, 501 – Vila Cretti, com atendimento de segunda à sexta-feira, 8h às 17h.