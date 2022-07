Prefeitura entrega reforma no Parque do Planalto

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 3 de outubro de 2013

O Parque do Planalto está de cara nova. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras, concluiu uma importante obra no Jardim Planalto, reconstruindo a tubulação de esgoto da Sabesp e fechando a cratera que existia no Parque do Planalto. Na área refeita, foram criados espaços para cultura, lazer, esporte e convivência.

Graças à parceria entre as secretaria de Obras e Serviços Municipais, a área ganhou palco de teatro de arena, pista para ciclistas, pequeno campo para crianças até 10 anos, academia ao ar livre para a Terceira Idade, playground, calçadas, estacionamento para carros oficiais (prefeitura, ambulância, polícia) e estacionamento para o público.

A inauguração contará com algodão doce e pipoca para as crianças, brincadeiras como a cama elástica, pintura de rosto, teatro e outras atividades.

Serviço

Inauguração das novas instalações do Parque do Planalto

Dia 6 de outubro – domingo – 10 horas.

Rua Serra de Mailasque, 40 – Jardim Planalto