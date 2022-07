Carapicuíba realiza exposição da Fase Regional do Mapa Cultural Paulista

Data de Publicação: 3 de outubro de 2013

Até o dia 24 de outubro, o Parque Gabriel Chucre, recebe a exposição de obras, que participaram da Fase Regional do Mapa Cultural Paulista, edição 2013/2014 na modalidade de Artes Visuais.

Os artistas classificados para penúltima fase desta edição, apresentaram seus trabalhos primeiro no município de origem, agora na região em que estão inseridos e, no final, na fase estadual, na capital paulista.

No total, a apresentação está composta por 16 municípios, com 55 artistas de artes visuais, que compreende as expressões de Artes Plásticas, Desenho de Humor, Fotografia e pintura em tela.

O Mapa Cultural Paulista é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, Abaçaí Cultura e Arte – Organização Social de Cultura, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Acompanhe os classificados:

ARTES VISUAIS – INDICADOS

Stuart – Póa (Fotografia)

Dener de Souza – Mauá

Gilvan Frazão – Barueri (Conjunto da Obra)

Tânia Turcato – São Caetano do Sul (Conjunto da Obra)

Miozzy – Francisco Morato (Desenho de Humor)

MENÇÃO HONROSA

Antonio Mosko – Franco da Rocha

Eder Roolt – Mauá (Obra A – sem título)

Dalila Mendonça – Franco da Rocha (Conjunto das 2 Obras)

Daniel Nabuco – Barueri (Conjunto das 3 Obras)

Sr. Zelkjo – Vargem Grande (Conjunto das 2 Obras)

Gianon de Queiróz – Itapevi

Janaína de Barros – Pirapora do Bom Jesus (Conjunto das 3 Obras)

Bruno Novail- São Caetano do Sul (Conjunto das 3 Obras)

Elaine Raimundo Daniel – Vargem Grande (Conjunto das 3 Obras)

Fábio Campanhola – Franco da Rocha (Conjunto das 3 Obras)

Wilson Araújo – Carapicuíba (Obras A e

Wanderson Gomes – Diadema (Conjunto das 3 Obras)

Wagner Leite Viana – Bom Jesus de Pirapora (Conjunto das 3 Obras)