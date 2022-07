Campanha lança contagem regressiva para o aniversário de 50 anos de Carapicuíba

Data de Publicação: 13 de novembro de 2013

Em evento no Calçadão no Centro de Carapicuíba, o prefeito Sergio Ribeiro lançou, nesta quarta-feira, 13 de novembro, a campanha Carapicuíba, 50 anos, a cidade da sua vida. Ele apresentou à comunidade e autoridades o totem com a contagem regressiva, abrindo um período dedicado a “discutir e planejar a cidade que queremos construir para os próximos 50 anos”.

O totem, que inicia a marcação com o número 500, registra a contagem regressiva e será atualizado automaticamente a cada dia. O prefeito lembrou que meio século de vida é um momento propício para refletir e planejar o futuro, definir ações estratégicas, estabelecidas a partir de um amplo debate com a sociedade.

Também foram elencadas diversas ações que já melhoraram e desenvolveram o município, como o crescimento econômico, política habitacional, instalação de faculdades e novas empresas. Destacou também iniciativas em andamento, que vão transformar o município, como o Novo Centro, Corredor Oeste, Instituto Federal de Educação (IFSP) no Ariston.

O público presente pode ouvir, inclusive, o anúncio da construção de dois novos viadutos que desafogarão o Centro, como alternativa para quem vem de Osasco rumo Alphaville. Outra novidade é a requalificação do Calçadão, com novos quiosques, anfiteatro e a ligação com o Bulevar, que será construído sobre o novo terminal municipal.

Ao lembrar que Carapicuíba foi contemplada, até agora, com nove médicos do programa Mais Médicos para o Brasil, o prefeito de Carapicuíba destacou o empenho do governo federal para suprir a falta de médicos na região. Na área da habitação, estão previstas a entrega de apartamentos na Vila Helena pelo Programa Minha Casa Minha Vida, para moradores da Comunidade da Savoy e da Vila Municipal que já foram cadastrados, além de nova entrega no Condomínio Tambory, pelo PAC Cadaval para os moradores da Comunidade do Murão.

A partir da contagem regressiva, a meta do Município de Carapicuíba é concluir todas essas obras e realizações em 26 de março de 2015, data do cinqüentenário do município.