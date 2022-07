Prefeitura de Carapicuíba realiza 1º Festival de Dança neste domingo

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 10 de outubro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o 1º Festival de Dança do município, neste domingo (13), a partir das 13h, no Teatro Jorge Amado.

Com o objetivo de resgatar e divulgar a cultura regional, a proposta do festival é oferecer espaço para as academias e grupos de dança de Carapicuíba e região, para que se tornem mais visíveis suas ricas manifestações culturais com toda a sua beleza.

Serão apresentadas 30 coreografias, que serão avaliadas por 2 júris técnicos e 1 artísticos, com a finalidade de premiar os três primeiros classificados.

As apresentações são gratuitas e abertas ao público. Mais informações na Secretaria de Cultura e Turismo, pelos telefones: 4186-0687 e 4186-0821.