Cerimônia de encerramento do “Brasil Alfabetizado” lota Teatro Fuca em Carapicuíba

Data de Publicação: 13 de novembro de 2013

Na última sexta-feira, 8 de novembro, mais de 200 munícipes matriculados no 5º Ciclo do Programa Brasil Alfabetizado participaram da cerimônia de encerramento, realizada no Teatro do FUCA. O prefeito Sergio Ribeiro participou do evento, que contou também com a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, padre Othoniel Berilo Drupat, parceiro do programa, além de vereadores, professoras e familiares dos alunos.

Com o auditório lotado, a cerimônia emocionou a muitos participantes, que tomaram conhecimento da importância da alfabetização enquanto inclusão no mercado de trabalho e direito de todo cidadão. Foi apresentado depoimento do aluno Ivo Mares de Sousa, da turma da Comunidade Kolping da Savoy, que demonstrou estar determinado a continuar seus estudos. “Agradeço ao prefeito Sergio Ribeiro, à secretária e a professora Carol, e a todos os que me deram esta oportunidade. Eu vou abraçar e terminar os meus estudos”.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou que a participação das associações e igrejas torna realidade o sonho de milhares de pessoas que não puderam estudar quando crianças. Atento à realidade do analfabetismo no município, o prefeito Sergio Ribeiro, aderiu ao Programa em 2009 e lançou a campanha “Analfabetismo Zero”, propondo parceria com entidades, igrejas, associações de amigos de bairro e escolas municipais e estaduais. Graças a este esforço, de 2009 a 2013, o Programa já atingiu 1564 pessoas e as turmas de 2014 já estão em formação.

O Programa Brasil Alfabetizado é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade.

Para saber mais sobre as novas turmas, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação: 4184-7716.