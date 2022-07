Abertas as inscrições para a 1ª Corrida do Bem em Carapicuíba

Data de Publicação: 13 de novembro de 2013

Visando promover ações de saúde à população de Carapicuíba e região, o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza a 1ª Corrida do Bem.

O evento, que acontecerá no dia 1 de dezembro de 2013, é aberto para homens e mulheres e as inscrições custam R$ 10,00 mais 1Kg de alimento não perecível, que serão doados à pacientes do hospital em situação de vulnerabilidade social.

A corrida e caminhada terão um percurso de 5 km partindo do Hospital, localizado na Rua da Pedreira, 75, próximo ao Centro, às 9 horas, e a prova deverá ter duração máxima de duas horas. O trajeto seguirá pela Avenida Brasil, Estrada dos Romeiros, Avenida Integração para, enfim, retornar ao HGC.

Os participantes contarão com quatro postos de apoio posicionados a cada quilômetro e, em cada ponto, haverá uma equipe de enfermagem disponível e distribuição de água. Completando a prova dentro do prazo estipulado, os participantes ganharão medalha e certificado de conclusão. Os três primeiros colocados receberão troféus e prêmios em dinheiro (R$ 100,00 ao 1º colocado; R$ 75,00 ao 2º e R$ 50,00 ao 3º). No ato da inscrição, que pode ser feita no próprio hospital, é preciso apresentar o RG, pagar uma taxa de R$ 10 e levar 1Kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados aos pacientes do hospital em situação de vulnerabilidade social.

Serviço:

1ª Corrida e Caminhada do Bem HGC:

Data: 1 de dezembro

Saída: 9h

Local: Hospital Geral de Carapicuíba

Distância: 5 km (corrida e caminhada)

Participantes: 300

Premiação: 1º Colocado – R$ 100,00 |2º Colocado – R$ 75,00 |3º Colocado – R$ 50,00

Ramal: 4185 – 7627

Inscrições:

Data: 9 de setembro a 15 de novembro

Local: Hospital Geral de Carapicuíba

Documentos: RG

Valor: R$ 10,00 mais 1Kg de alimento não perecível

Retirada do kit:

Data: 25 a 29 de novembro

Local: Hospital Geral de Carapicuíba

Horário: 8h às 17h

Documento: RG