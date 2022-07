Manifestações Artísticas marcam Dia da Consciência Negra

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 21 de novembro de 2013

O Dia da Consciência Negra, em Carapicuíba, foi marcado por diversas atividades educativas, culturais, ecológicas e de lazer no Calçadão, na região central. A data também homenageia o líder Zumbi e o Quilombo dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência à escravidão no Brasil.

As atividades foram organizadas pela Coordenadoria Especial de Políticas de Igualdade Racial (Secretaria de Governo), Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Meio Ambiente.

As crianças da rede municipal de educação mostraram os resultados dos trabalhos pedagógicos com o tema “Sons e Tons dessa cidade”. Também houve a apresentação infantil da ONG “Arte na Lata”.

As alunas da Secretaria de Esporte e Lazer agitaram o público com a apresentação de coreografias. Já os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade fizeram a distribuição de mudas de plantas e explanaram sobre ações de sustentabilidade e instalação de hortas suspensas com o uso de garrafas pet.

Em um conjunto harmonioso de diversas etnias, crianças, jovens, adultos e idosos expressaram diversas influências africanas presentes na cultura brasileira, ressaltando a luta contra o preconceito racial e pela valorização da raça negra na formação do povo brasileiro.

Clique aqui para ver Galeria de Fotos