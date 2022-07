GCM é homenageada em São Paulo

Data de Publicação: 15 de outubro de 2013

A Guarda Civil Municipal de Carapicuíba foi homenageada na sessão solene de comemoração ao Dia Nacional do Guarda Civil Municipal nesta sexta, 11, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. A solenidade contou com a presença de mais de 400 pessoas e representantes de 70 cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A Guarda Civil de Carapicuíba foi representada por Anali Correia dos Santos e Fabiano Morgado de Oliveira e receberam da Associação Brasileira dos Guardas Municipais (Abraguardas) a insígnia Estrela de Luz e diploma de Honra ao Mérito pelos trabalhos desempenhados junto à comunidade.

Os guardas foram recebidos pelo prefeito Sergio Ribeiro em seu Gabinete nesta segunda, 14, para apresentar as insígnias e os diplomas recebidos. Na insígnia esta grafada a frase em latim “Fortitudo et honor. Victoria ad fortes” que significa “Força e honra. Vitória aos fortes”.

“Foi um trabalho árduo, mas conseguimos instituir a Guarda em Carapicuíba. A nossa Guarda trabalha em colaboração com as Polícias Militar e Civil, sempre defendendo a vida, os valores e a cultura do povo”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.

Guarda Civil Municipal em Carapicuíba

O primeiro contingente da GCM de Carapicuíba tomou posse no dia 20 de agosto de 2011, e conta hoje com um efetivo de 85 servidores, sendo 75 homens e 10 mulheres.

No dia 16 de julho de 2013, foi inaugurada a nova Base Comunitária da Guarda Civil Municipal no Bairro Ariston. Localizada na esquina das avenidas Barbara Hipólito com Dante Carraro, a Base conta com a presença permanente dos guardas civis durante 24 horas. Além desta unidade, a GCM conta com uma Base ao lado do Ginásio Tancredão, na Av. Inocêncio Seráfico.