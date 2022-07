1º Festival de Dança agita Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 16 de outubro de 2013

No domingo, 13 de outubro, o público lotou o Teatro Jorge Amado para prestigiar o 1º Festival de Dança, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Carapicuíba.

Com 25 apresentações, os grupos apresentaram as mais diversas coreografias, levantando a plateia, que torcia, vibrava e se emocionava, com os seus favoritos. Ao final, houve uma mostra de danças, enquanto os jurados entravam no consenso das notas, para anunciar os vencedores.

O festival teve a finalidade de resgatar e divulgar a cultura regional, com a proposta de oferecer espaço para as academias e grupos de dança de Carapicuíba e região, para que se tornem mais visíveis suas ricas manifestações culturais com toda a sua beleza.

Os vencedores foram:

Ballet: 1º Lugar: Harlequinade – Cia de Dança Center Stage *(Pessoal de Cotia).

2º Lugar: Branca de Neve – Oficina de Ballet de Barueri

3º Lugar: Black Swans – Cia de Dança Center Stage *(Pessoal de Cotia).

Contemporâneo: 1º Lugar: Pra sempre Otávio – Styllus Cia de Dança *(Pessoal de Carapicuíba).

Jazz: 1º Lugar: Who you are – Styllus Cia de Dança *(Pessoal de Carapicuíba).

2º Lugar: Jellice Cats – Cia de Dança Center Stage *(Pessoal de Cotia).

3º Lugar: Noite no Cabaré – Eclipse Cia. de Artes *(Pessoal de Carapicuíba).

Country: 1º Lugar: 100% Adrenalina – Cia. de Dança 7&8 *(Pessoal de Osasco).

2º Lugar: O country como estilo de vida… Ele está no meio de Nós – Sheriff Cia. Country *(Pessoal de Carapicuíba).

3º Lugar: A dança Country – Sheriff Dance Academia *(Pessoal de Carapicuíba).

Dança de Salão: 1º Lugar: Dança na Alma – Ginga Brasil & Cia. E Learth Studio de Dança *(Pessoal de Carapicuíba).

2º Lugar: Mantenha a calma e vamos dançar – Brow Academia de Dança *(Pessoal de Carapicuíba).

3º Lugar: Keep calm and lets dance – Brow Academia de Dança * (Pessoal de Carapicuíba).

Dança de Salão Infantil: Isso é Brasil – Ginga Brasil & Cia *(Pessoal de Carapicuíba).

Danças Urbanas Infantil: A Fábrica de Brinquedos – Cia Católica Anjos & Arcanjos *(Pessoal de Carapicuíba).

Dança do Ventre: 1º Lugar: Arte da Dança do Ventre – Ventre’ Art *(Pessoal de Osasco)

2º Lugar: Neith – Patrícia Zahrah *(Pessoal de Carapicuíba)

3º Lugar: Caminhos da dança – Ventre’ Art *(Pessoal de Osasco)

Premiação especial do Juri

Melhor Bailarino: Michael Brito da Cruz (Styllus Cia de Dança)

Melhor Bailarina: Aline Lopes (Oficina de Ballet de Barueri)

Melhor Figurino: Patrícia Zahrah

Bailarino Revelação: Ryan Paixão (Cia Católica Anjos & Arcanjos)

Bailarina Revelação: Vanessa de Paula (Cia de Dança Center Stage)

Destaque de Coreografia: 100% Adrenalina (Cia. de Dança 7&8)