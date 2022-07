Aldeia Jesuítica de Carapicuíba comemora seus 433 anos com Missa Campal

Data de Publicação: 16 de outubro de 2013

Para comemorar os 433 anos da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba foi realizada uma missa campal no centro da Praça no sábado, 12 de outubro.

Dezenas de fiéis participaram da celebração, que também homenageou a santa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e as crianças.

A missa campal foi organizada pela comunidade Santa Catarina, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Carapicuíba. O evento acontece anualmente na Praça da Aldeia para comemorar a data.

Revitalização da Aldeia de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem tomado medidas no sentido de revitalizar a Praça da Aldeia. Exemplo disso é a nova iluminação do local que recebeu novas luminárias, cabeamento, postes e braços ornamentais. Com isso, a iluminação da Praça da Aldeia passou a ser subterrânea, com o sistema aéreo de distribuição de energia Elétrica, em consonância com a preservação arquitetônica autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O trabalho faz parte do cronograma estabelecido entre a Secretaria de Infraestrutura e a AES Eletropaulo.

A Aldeia surgiu a partir das expedições realizadas pela Companhia dos Jesuítas, lideradas pelo Padre José de Anchieta em 1580. Outra data importante para o local se deu em 1941, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o instituiu patrimônio histórico e artístico, por ter sido rota do movimento bandeirante e também por conservar um conjunto arquitetônico diferenciado.

O local fica próximo da entrada 22,2 Km da Rodovia Raposo Tavares, há 30 minutos da capital paulista. Mais informações na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (4186-0687).