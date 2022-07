Futsal feminino de Carapicuíba vence na estreia do Campeonato Inter-hospitalar

Data de Publicação: 16 de outubro de 2013

A equipe A da seleção feminina de futsal de Carapicuíba iniciou bem a disputa do 3ª Campeonato Inter-hospitalar com sede em Barueri, jogando contra a equipe Lagoinha/Vila Maria neste domingo, 13, quando o time carapicuibano venceu por 4 a 3.

Em partida equilibrada com um adversário bem organizado dentro da quadra, as meninas carapicuibanas precisaram suar a camisa para alcançar a vitória já na primeira rodada, e os gols de Cris, Ritinha, Dadin e Alessandra Felix deram a seleção de Carapicuíba os três primeiros pontos para a equipe no campeonato.

A equipe B da seleção de Carapicuíba estreia no 3ª Campeonato Inter hospitalar neste domingo, 20, contra a equipe do Blumenau às 15h no Ginásio Poliesportivo do ITB (instituto Tecnológico de Barueri), localizado na Rua Grupo Bandeirante s/n, Vila Iracema – Barueri, próximo à estação Jardim Belval da CPTM.