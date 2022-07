Semana da Adolescência acontece de 21 a 25 de outubro

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 17 de outubro de 2013

A Casa do Adolescente da Prefeitura de Carapicuíba promove, de 21 a 25 de outubro, a 5ª Semana da Adolescência, com uma série de palestras, debates, oficinas e dinâmicas. As atividades são dirigidas a profissionais que trabalham com adolescentes, como educadores, médicos, psicólogos, gestores, conselheiros municipais e os próprios adolescentes, com suas famílias.

Organizadora do evento, a Casa do Adolescente, é espaço da Secretaria Municipal de Saúde, criado em 2010 para promover o Programa de Saúde Integral do Adolescente, atendendo a população de 11 a 17 anos.

As atividades da Semana do Adolescente têm o intuito de difundir a importância na adoção de ações de prevenção, proteção e promoção à saúde integral do adolescente, valorizando ações que favoreçam a saúde física, autoestima, autoconhecimento, cidadania e projeto de vida.

A Casa do Adolescente integra o Programa de Saúde Integral do Adolescente e atende o público infantil e jovem de 10 a 17 anos e 11 meses de idade, residentes em Carapicuíba.

O espaço desenvolve projetos para tratar de diversos temas, como gravidez na adolescência, prevenção DST/AIDS, saúde do escolar, oficinas, cultura, lazer e trabalho, recém-nascido (filhos de mães adolescentes), família e comunidade, entre outros.

A Casa já recebeu prêmios internacionais, e foi tema de palestra no XIII Congresso Latino-americano de Ginecologia Infantil y de La Adolescência, nos dias 26 a 28 de setembro, em Lima, Peru.

A Casa do Adolescente fica na Av. General Teixeira Lott, 501 – V. Crett.

Mais informações pelo telefone 4183-4125. Confira a programação:

21/10 – Segunda-feira – Abertura

10h – Palestra e Debate: “A importância do trabalho preventivo na Saúde Integral do Adolescente – considerações nos impactos para desenvolvimento de políticas públicas de saúde”

Palestrante: Dra. Vera Freire – Médica – Diretora de Atenção Básica do Município

11h – Palestra e Debate – “Adolescência Normal no atendimento humanizado” – Palestrante: Dra. Elisiane E. M. Machado – Médica Hebiatra

22/10 – Terça-feira – Acolhimento na Casa do Adolescente

9h – Palestra e Debate: “Vivendo a Adolescência com responsabilidade” Palestrantes: Dra. Leda M. Pereira – Psicóloga

Cláudia Regina M. Souza – Assistente Social

10h – Oficina Danças Circulares

Dra. Aline Perez – Terapeuta Ocupacional

14h – Palestra e Debate: “Os desafios de uma gravidez precoce”

Dra. Clarissa R. Brito – Médica Ginecologista

Dra. Selma R. Barbosa – Enfermeira

15h – Dinâmica de Grupo – Equipe da Casa

23/10 – Quarta-feira – A Casa do Adolescente e Você

9h – “Casa do Adolescente: um jeito de fazer adolescência”

Elizete A. S. Souza – Coordenadora Técnica Administrativa

Cláudia R. Marco Souza -Assistente Social

9h – Palestra, Debate e Oficina: “O Projeto de vida na prevenção à gravidez precoce”

Dra. Clarissa Rodrigues Brito – Médica Ginecologista

Dra. Aline Perez Vieira – Terapeuta Ocupacional

10h – Oficina de Ritmos: “As mais belas formas de expressão a partir de instrumentos musicais e objetos sonoros”

Dra. Simone Bonfante Mora – Fonoaudióloga

11h – Oficina de Jogos

14h – Palestra, Debate: Os cuidados nos fatores de crescimento e desenvolvimento na Adolescência

Dra. Elisiane Elias Mendes Machado -Médica Hebiatra

15h – Oficina Horta na Casa – Equipe

24/10 – quinta-feira – Cuidados na Adolescência

9h – Palestra e Oficina – Crescimento e Desenvolvimento Saudável na Adolescência

Dra. Adriana Panariello Boyadjian – Médica Hebiatra

Oficina Auto Estima – Dra. Aline Perez Vieira – Terapeuta Ocupacional

10h30 – Palestra, debate e dinâmica: “A importância no fortalecimento das relações do trabalho multiprofissional nas ações do cotidiano (Cuidando do Cuidador)

Palestrante: Ligia Theodoro Siqueira e Silva

14h – Palestra e debates: “Reeducação Alimentar ao alcance de todos”

Dr. Valdemar Filho da Silva Santos – Nutricionista

15h – Oficina de Sustentabilidade – “Transformando o material reciclável em arte”

Dra. Adriana Panariello Boyadjian – Médica Hebiatra

Dra. Aline Perez Vieira – Terapeuta Ocupacional

Dra. Gabriela Coelho Lopes – Enfermeira

25/10 – sexta-feira – Estimulando a Adoção de Práticas Saudáveis

9h – Palestra: “Cuidando do seu sorriso”

Dra. Márcia Maria Kieffer – Dentista

10h – Danças Circulares – Dra. Aline Perez Terapeuta Ocupacional

Oficina Nutricional – Dr. Valdemar Filho da Silva Santos – Nutricionista

11h – Oficina Práticas em Saúde Corporal

Profª Gisele Brandorse de Oliveira – Profissional de Educação Física

16h – Cine Pipoca

Oficinas de Jogos e Atividades Recreativas – Equipe

Oficina de Pintura em tecido – Maria Maier – Oficineira

Departamento de Comunicação

Prefeitura de Carapicuíba

2886-5212