Semana Nacional de Trânsito 2013 teve programação especial

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 23 de outubro de 2013

Entre os dias 18 e 25 de setembro foi celebrada em todo o país a Semana Nacional de Trânsito 2013 e, Carapicuíba não deixou passar em branco esta data tão importante. Por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a Prefeitura realizou trabalhos de educação nos semáforos e travessias de pedestres da região central da cidade. A estimativa da SMTT é que a campanha contemplou cerca 200 mil pessoas.

Um grupo de profissionais de teatro se apresentou caracterizado e interagiu fazendo pequenas encenações durante a parada dos carros nos semáforos. Com o intuito de fazer o motorista refletir sobre a importância de atravessar na faixa de pedestres, usarem sempre o cinto de segurança, não falar ao celular enquanto dirige e que bebida alcoólica e direção não combinam, a apresentação chamou a atenção dos motoristas e pedestres.

As pessoas foram bastante receptivas á ação, principalmente os motoristas de ônibus e caminhões, que passam horas do dia dirigindo, incentivaram e acenaram para os atores chamando ainda mais a atenção dos passantes para a atividade.

Agentes da SMTT também realizaram palestras de Educação para o Trânsito na escola Professora Maria Marques Noronha (ensino fundamental e médio) e EMEI Monteiro Lobato (para crianças entre 4 e 6 anos).

Essas ações não foram exclusividade da Semana Nacional de Trânsito. A Prefeitura de Carapicuíba e a SMTT pretendem continuar com as atividades nos semáforos e nas escolas, pois a prevenção de acidentes exige atenção especial da sociedade durante todo o ano, como ressaltou o Prefeito Sergio Ribeiro: “A questão da segurança no trânsito e a mobilidade urbana estão entre as principais preocupações das administrações públicas da região. Nós estamos empenhados em promover um trânsito de qualidade para os cidadãos”, finaliza.