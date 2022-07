Prefeitura leva ônibus oftalmológico ao Novo Horizonte

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de outubro de 2013

Nesta sexta-feira, 25, a Prefeitura de Carapicuíba traz, pela terceira vez à população, o ônibus oftalmológico, uma parceria com o Banco de Olhos de Sorocaba. O atendimento será realizado no Jardim Novo Horizonte (Rua Áquila) das 8h às 17h, ao lado da UBS Raimundo Guedes, para 200 pessoas, que serão cadastradas e ao chegar.

A UBS também realizará mutirão de Papanicolau, exame de pressão arterial (PA) e diabetes (Dextro), atualização de vacinas, emissão de Cartão SUS e cadastro do Cartão Bolsa Família.

A unidade móvel já esteve nos bairros do Ariston e Parque Flórida e após o Novo Horizonte, deverá estar em mais dois bairros do município.

Aprovado e elogiado pela população, o ônibus oftalmológico é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Hospital Banco de Olhos de Sorocaba, para oferecer serviço oftalmológico gratuito, com a realização de exame de refração (de visão e indicação do grau de óculos) e outros serviços especializados.

O ônibus conta com dois consultórios, dois médicos oftalmologistas e um auxiliar de enfermagem. O objetivo é diminuir a fila de espera de usuários do SUS que aguardam uma vaga para passar no oftalmo.