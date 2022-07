Fumaça e Planalto se mantêm na liderança da Copa Ouro

Data de Publicação: 29 de outubro de 2013

Após as quatro primeiras rodadas da Copa Ouro, Fumaça F.C. e E.C Jardim Planalto seguem na liderança de seus grupos. Ambas as equipes estão com 10 pontos. Para se manter na liderança, o Fumaça ficou no empate com a equipe do Palmeirinha em 2 a 2, enquanto o time do Planalto venceu o Nacional por 1 a 0.

Já na parte de baixo da tabela de classificação o destaque da rodada foi o Unidos da Cohab 5, que conquistou seus primeiros pontos no campeonato ao vencer o Manchester F.C. por 2 a 1. No entanto, Família e Maresias seguem como as únicas equipes que ainda não somaram pontos na Copa Ouro 2013.

