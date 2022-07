Quartas de Final da Copa Carapicuíba Sub 20

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de novembro de 2013

A 1ª Copa Carapicuíba de Futebol Sub 20, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba e a Liga de Futebol de Carapicuíba, entra na fase de quartas de final. Passada a fase de grupos, oito equipes conseguiram avançar na disputa pelo título da competição.

Pelo grupo A se classificaram Seleção de Itapevi, C.A. Araçatuba, Seleção Osasco/ADPM e União Suzano A.C., pelo grupo B garantiram vaga o C.A. Taboão da Serra, seleção de Carapicuíba, Grêmio Mauaense e C.T. Molecage.

Todas as partidas desta fase do torneio serão disputadas na próxima quinta-feira, 28 de novembro, no Estádio Municipal de Carapicuíba (Niterói) com entrada gratuita para o público. Confira abaixo a tabela com os horários dos jogos: