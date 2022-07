Sinalização de trânsito no Novo Horizonte é revitalizada

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 29 de outubro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), está realizando serviços de sinalização nas ruas e avenidas do Jd. Novo Horizonte.

Foram definidas faixas para pedestre e separação de pistas e os cruzamentos estão demarcados o sinal de preferência “PARE”, muito importante na prevenção de acidentes. Também foram implantadas lombadas para controlar o excesso de velocidade dos veículos, proporcionando mais seguranças aos motoristas e pedestres.

As obras continuam no Jd. Novo Horizonte e por toda a cidade, pois a SMTT lembra que as sinalizações horizontais (pinturas no asfalto) e verticais (placas e semáforos) são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez do trânsito e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.