Médicos cubanos são recepcionados em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 1 de novembro de 2013

Nesta sexta-feira (1º de novembro), os médicos selecionados do Programa Mais Médicos foram recepcionados no gabinete do prefeito e apresentados à população.

O grupo é formado por cinco médicas cubanas, dois cubanos, um boliviano e uma médica brasileira que estudou em Cuba. Os profissionais passarão por período de adaptação e planejamento, devendo iniciar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, dentro de duas semanas.

Os profissionais vão receber o salário de R$ 10 mil mensais do Governo Federal para trabalharem 8 horas diárias, cujo contrato tem a validade de dois anos. A Prefeitura é responsável pela ajuda de custo de moradia (R$ 1.500,00) e alimentação (R$ 300,00).

Com a criação do Programa pelo Governo Federal, a Prefeitura se inscreveu e solicitou a vinda de 27 médicos para trabalhar em sete Unidades Básicas de Saúde (UBS). A Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva aguarda a adesão de novos profissionais.