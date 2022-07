Escolas Municipais iniciam projeto de reciclagem de óleo de cozinha usado

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 1 de novembro de 2013

As Secretarias Municipais do Meio Ambiente e da Educação já assinaram convênio com a empresa Preserva Ambiental, iniciando um projeto piloto para recolhimento de óleo de cozinha usado.

Numa primeira fase, o projeto será implantado em quatro escolas municipais: EMEF Noemy Silveira, vereador Edegar Simões e Prof. Argeu e a EMEI Vó Tonha. As escolas serão Pontos de Entrega Voluntária do óleo de cozinha produzido nas residências dos alunos, os quais receberão material educativo e informativo sobre os devidos procedimentos.

A iniciativa visa à conscientização de crianças e adultos sobre a necessidade da preservação dos recursos naturais, principalmente a água, que é contaminada quando o óleo é despejado direto na pia.

Segundo os técnicos das Secretarias do Meio Ambiente e da Educação, a coleta do óleo é uma ação de cidadania, pois ensina as crianças a participarem da vida da comunidade com pequenos gestos e ações, que fazem a diferença e colaboram com a preservação do planeta.

As escolas já receberam os galões para a coleta de óleo de cozinha usado, que será destinado adequadamente até a usina, onde passará por processo de decantação e purificação, a fim de que se torne matéria prima na fabricação de biocombustível.