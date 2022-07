Paulistano conquista a Copa Prata de Carapicuíba 2013

Data de Publicação: 4 de novembro de 2013

O S. C. Paulistano, da Vila Isa, conquistou o título da Copa Prata de Carapicuíba 2013 ao vencer a S.E. Lorena, da Cohab 2, nas penalidades por 4 a 3, após empatar no tempo normal em 1 a 1 na tarde deste domingo, 3 de novembro. O jogo final aconteceu no Estádio Niterói.

A partida foi emocionante do começo ao fim, com ambas as equipes criando diversas chances de gols. Em umas delas, Thales dos Santos da S.E. Lorena aproveitou um cruzamento da área para, de cabeça, abrir o placar.

Mas ainda na primeira etapa, o Paulistano insistiu em atacar a defesa adversária. Depois de muita insistência em uma boa jogada de ataque, Melquisedeque tocou a bola na saída do goleiro para empatar a partida.

No segundo tempo, os dois times criaram inúmeras oportunidades, mas não conseguiram marcar o gol do título, de modo que a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, o S.C. Paulistano venceu por 4 a 3.

Durante a cerimônia de premiação, foram entregues também os prêmios de melhor defesa para a equipe dos Ajax F.C., e do artilheiro da competição, Edmilson Aparecido do S.C. Paulistano com 7 gols.