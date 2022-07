Carapicuíba classifica duas equipes na Copa Inter-hospitalar

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de novembro de 2013

As duas seleções de futsal feminino de Carapicuíba se classificaram para a fase seguinte da Copa Inter-hospitalar. A classificação veio após o empate por 4 a 4 na partida em que ambas as seleções se enfrentaram.

Jogando pelo empate com o maior número de gols possível a seleção B de Carapicuíba sempre buscou o ataque, mas possibilitou que a partida fosse bem disputada com as duas equipes criando inúmeras chances de gol. O resultado que servia para os dois times veio no segundo tempo, depois foi só administrar o placar para que as equipes comemorassem a classificação.

Enquanto a equipe A disputará o título da Série Ouro, a equipe B jogará pelo título da Série Prata, o dia e o horário dos próximos jogos ainda serão definidos pela organização do campeonato.