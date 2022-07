Copa dos Campeões tem início neste sábado

Data de Publicação: 5 de novembro de 2013

A Copa dos Campeões, torneio que reúne as principais equipes de futebol de Carapicuíba, começa neste sábado, 9 de novembro.

Ao todo, doze equipes participarão do campeonato: E.C. Bola Branca, E.C. Jardim Planalto, Unidos COHAB 5, Ajax F.C., Brasinha, S.E. Manchester, Mareias S.C., Paulistano, Família F.C., Sem Compromisso, Palmeirinha e A.D. Vasco da Gama.

A competição será disputada no sistema eliminatório, em partida única. Em caso de empate no tempo normal de jogo, as cobranças de pênaltis vão definir a equipe classificada a próxima fase do torneio.

A edição deste ano da Copa dos Campeões terá sua final no dia 30 deste mês. Veja os confrontos da primeira fase:

Dia: 09/11 (sábado) – Campo do Niterói

13h30 BOLA BRANCA X E.C.J. PLANALTO 15h00 UNIDOS COHAB 5 X AJAX F.C. 16h30 BRASINHA X S.E. MANCHESTER

Dia: 09/11 (sábado) – Campo da INAC