Fumaça segue imbatível na Copa Ouro 2013

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de novembro de 2013

Após mais uma rodada da Copa Ouro, a equipe do Fumaça F.C. segue como o time a ser batido nesta fase de classificação. Em cinco partidas disputadas foram quatro vitórias e um empate. A vítima da vez foi o time do Maresias que acabou derrotado por 5 a 0.

Das sete partidas programadas para o final de semana, apenas quatro foram realizadas devido ao não comparecimento da equipe de arbitragem nos jogos programados para o campo da INAC: Unidos Cohab 5 vs. Camaleão, Planalto vs. Família F.C. e Palmeirinha vs. Barcelona, essas partidas serão remarcadas conforme a disponibilidade da tabela da competição.

Confira os resultados da 5ª rodada, e os jogos programados da 6ª rodada da Copa Ouro:

Resultados da 5ª Rodada

FUMAÇA 5 X 0 MARESIAS A.D. VASCO DA GAMA 1 X 2 CAUENSE GOPIUVA F.C. 2 X 0 JUVENTUS ALDEIA MARY JANE 1 X 2 NACIONAL

6ª Rodada

Dia: 10/11 (domingo) – Campo da INAC

10h30 NACIONAL X GOPIUVA F.C. 12h00 FUMAÇA X MANCHESTER 13h30 CATUENSE X MARY JANE

Dia: 10/11 (domingo) – Campo do Niterói

09h00 FAMÍLIA X JUVENTUS ALDEIA 10h30 MARESIAS X UNIDOS COHAB 5 12h00 CAMALEÃO X PALMEIRINHA

Dia: 15/11 (sexta-feira) – Campo do Niterói

10h30 FAMÍLIA X CATUENSE * 12h00 A.D. VASCO DA GAMA X PLANALTO

* Jogo adiado da primeira rodada