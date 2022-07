Carapicuíba está a 500 dias de completar 50 anos

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 12 de novembro de 2013

Em 26 de março de 2015, o município de Carapicuíba chega aos 50 anos. A Prefeitura lança, nesta quarta-feira, 13 de novembro, às 10 horas, no Calçadão, próximo ao Posto Policial, a campanha “Carapicuíba, 50 anos, a cidade da sua vida”, com o início da contagem regressiva, por meio de um totem de dois metros e meio, com marcador numérico, data, hora e espaço para comunicação visual.

O totem, que inicia a marcação com o número 500, será atualizado automaticamente a cada dia. O prefeito Sergio Ribeiro convida a população e autoridades para a abertura desta contagem regressiva. O objetivo é a tomada de consciência da importância desta data, para que o município prossiga rumo ao desenvolvimento e inclusão social, e em breve se torne a cidade dos sonhos de cada munícipe.

Diversas ações já foram implementadas para dar resposta aos principais desafios do município. Por meio de parcerias com o Governo Federal, Estadual, empresas, entidades, igrejas e associações de bairro, Carapicuíba melhora a cada dia. Exemplos disso são os investimentos em educação, saúde, infraestrutura, habitação, que já resultaram em aumento de vagas em creches, construção de novas UBSs e reformas das existentes, reformas e construção de novas escolas infantis, recapeamentos, iluminação pública, urbanização de áreas abandonadas, que se tornaram praças e áreas de lazer.

Nesta direção, o Município de Carapicuíba trabalha para construir a cidade da vida de todo cidadão carapicuibano, com novas realizações em um futuro próximo, como por exemplo, a instalação em breve do Instituto Federal São Paulo (Escola Técnica Federal) no Ariston, novas Creches do Programa Proinfância, mais Unidades de Saúde da Família e as obras do Novo Centro.

Na área da habitação, estão previstas a entrega de apartamentos na Vila Helena pelo Programa Minha Casa Minha Vida, para moradores da Comunidade da Savoy e da Vila Municipal que já foram cadastrados, além de nova entrega no Condomínio Tambory, pelo PAC Cadaval para os moradores da Comunidade do Murão.

“Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Isso só será possível se o poder público e a população trabalharem juntos, criando uma nova cultura de respeito, compromisso e amor pela cidade que acolheu milhares de imigrantes que formaram famílias e aqui tiveram seus filhos e netos. Convoco toda a população para assumir este desafio”, reitera o prefeito de Carapicuíba.