Campanha “Fique Sabendo” tem início dia 25 de novembro

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de novembro de 2013

Pessoas de todas as idades podem fazer gratuitamente, em Carapicuíba, o teste de HIV e Sífilis, durante o mês de novembro. A Campanha “Fique Sabendo” tem início no dia 25 de novembro, com postos móveis e fixos.

O teste pode ser feito em qualquer idade, sendo que de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a recomendação é de que:

• quando se tratar de criança (0 a 12 anos incompletos), a testagem e entrega dos exames anti-HIV só devem ser realizadas com a presença dos pais ou responsáveis;

• quando for adolescente (12 a 18 anos), após uma avaliação de suas condições de discernimento, fica restrita à sua vontade a realização do exame, assim como a participação do resultado a outras pessoas.

A Secretaria da Saúde descentralizou os postos de atendimento, para atingir o maior número possível de pessoas, são eles:

• Calçadão (próximo ao terminal em construção) – de 25 a 30 (segunda a sábado) das 9h às 16h.

• Centro Administrativo da Prefeitura – de 25 a 29, das 8h às 12h.

• Unidades Básicas de Saúde – Cohab 5, Ariston e Novo Horizonte – de 25 a 29, das 9h às 16h e dia 30, das 9:00 às 12:00, na Cohab 5.

O tempo para a realização do exame e conhecimento do resultado é de cerca de 30 minutos. Os resultados do teste HIV podem ser retirados no local, já o teste de sífilis será entregue ao munícipe posteriormente.

O município de Carapicuíba participa do Plano Estadual de Ampliação Precoce do Diagnostico HIV e pactuado na Programação. As metas do Plano estão relacionadas às áreas de prevenção, assistência, planejamento, laboratório e articulação com a sociedade civil, e tem por objetivo reduzir, até 2015, para 15% a porcentagem de diagnósticos tardios de HIV e aumentar em 100% a população testada para HIV pelo menos uma vez na vida, no estado.

Carapicuíba tem CTA Móvel para testes de HIV

O Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) um consultório móvel que leva para os bairros do município a coleta de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. O veículo foi adquirido com teto alto, possui mesa e cadeiras fixas, mini geladeira para armazenar os produtos utilizados para os testes, armário, pia com água na torneira, ar condicionado e toldo, num espaço adequado para duas pessoas ficarem sentadas ou em pé, com privacidade.

O CTA Móvel de Carapicuíba é o único na região, e oferece ambiente propício para um diálogo tranqüilo e privativo, observando as especificações do Ministério da Saúde.

Núcleo de Atenção a doenças Infecto Contagiosas – NAIC

O NAIC responsável pela prevenção e tratamento de doenças como DST/AIDS, Hepatite B, Hanseníase e Tuberculose, e conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos para darem o suporte necessário aos pacientes.

Alameda dos Lírios, n. 150 – Vila Sulamericana – Telefone: 4202-9583

Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 7h às 17h.