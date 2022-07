Prefeitura apresenta plano de combate ao descarte irregular de materiais

Data de Publicação: 22 de novembro de 2013

Nesta sexta, 22, o Prefeito de Carapicuíba apresentou o plano de combate ao descarte irregular de entulho e outros materiais em todas as áreas e espaços públicos da cidade, que deve entrar em vigor nos próximos dias.

O evento contou com a participação do Doutor José Celso Damasceno Junior, Delegado de Polícia da Delegacia Seccional de Carapicuíba – Meio Ambiente e Produtos Controlados. Também compareceram autoridades policiais, secretários e guardas municipais, representantes de diversas entidades, fiscais das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Receita e Rendas, Educação e servidores das demais secretarias do município.

Segundo Sergio Ribeiro, a prefeitura está preparando uma mega-operação que vai envolver toda a sociedade no sentido de zelar pela limpeza, organização dos espaços públicos, desobstrução de calçadas, aprimoramento da fiscalização, ações de conscientização e sustentabilidade.

Para isso, serão realizadas ações conjuntas em vários aspectos. A primeira iniciativa será a divulgação da campanha massiva com material publicitário e cronograma de mutirões de limpeza. As equipes de fiscalização vão atuar para garantir o cumprimento da lei. Ao mesmo tempo, haverá palestras e atividades de sustentabilidade nas escolas do município para cerca de 100 mil alunos, os quais receberão certificado de participação na campanha.

As ações integradas vão combater atos ilícitos de descarte de entulho, poluição ambiental, comércio irregular, manipulação inadequada de alimentos e materiais, combate ao tráfico de drogas, entre outras ações. As secretarias municipais e entidades trabalharão juntas para que essa movimentação atinja seu principal objetivo: uma Carapicuíba mais limpa, bonita e consciente.