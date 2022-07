Equipes de Vôlei vão para Final da Copa Cajamar

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de novembro de 2013

As equipes de vôlei pré-mirim e adulto da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba estão na final da Copa Cajamar de Vôlei 2013, cujo torneio é disputado na cidade de Cajamar, SP.

Para chegar à final, o time adulto venceu a equipe de Cajamar por 2 sets a 0, parciais 25 a 17 e 25 a 22. Na decisão do torneio, a seleção de Carapicuíba enfrentará o time o Vergara.

Já a seleção pré-mirim de Carapicuíba chegou à final do torneio ao vencer, de virada, a equipe de Várzea Paulista por 2 sets a 1, parciais 12 a 25; 26 a 24 e 15 a 13.

Ambas as partidas das seleções de Carapicuíba serão disputadas no próximo dia 8 de dezembro, domingo. O horário e o local dos jogos ainda serão definidos pela organização do campeonato.