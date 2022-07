Carapicuíba realiza “Dia D” de Combate à Dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de novembro de 2013

Nesta quinta-feira, 28, acontece em Carapicuíba, o Dia “D” contra a Dengue, com atividades em pontos de fluxo nas ruas do Centro, Calçadão, e escolas para alertar a população a respeito do perigo da Dengue. Também serão intensificadas as ações de conscientização nas Unidades Básicas de Saúde.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, trabalha no combate e controle da dengue, visitando residências e explicando à população como evitar a dengue. Para alertar a população e evitar o risco de proliferação da doença, a Secretaria da Saúde intensificou o trabalho de rotina, com vistorias e orientação.

O combate à dengue é de responsabilidade de toda a sociedade. O Ministério da Saúde divulgou recentemente que em 2013 a dengue levou à morte 573 pessoas em todo o país e foram notificados1.476.917 casos.

O prefeito Sergio Ribeiro alerta que a prevenção é o melhor tratamento contra qualquer doença. A dengue pode ser evitada com pequenos cuidados caseiros, como não deixar água parada em vasos de flores, calhas, laje, pneus, latas etc., e manter a caixa d´água limpa e coberta.

Dicas para prevenção à Dengue:

·Não deixe água limpa parada. Locais como calhas e lajes estar sempre limpos.

·Guarde garrafas de cabeça para baixo.

·Mantenha a caixa d’água bem fechada.

·Pneus velhos devem ser entregues ao serviço de limpeza da Prefeitura ou guardados em local coberto.

·Não jogue lixo em terrenos baldios.

·Lembre-se: o grande vilão da dengue está à solta.

Cuidados

Aos primeiros sintomas da dengue: febre, dor de cabeça, dores nas articulações e no fundo dos olhos, procure o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Quem usa remédio por conta própria pode mascarar sintomas e, com isso, dificultar o diagnóstico.

Lembre-se: o grande vilão da dengue está à solta. Informações: 4164-3866 e no site www.carapicuiba.sp.gov.br.

Clique Aqui para ver Galeria de Fotos