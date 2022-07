Mutirão de Papanicolau acontece neste sábado em Carapicuíba

Data de Publicação: 30 de novembro de 2013

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Carapicuíba funcionam neste sábado, 30, das 8h às 14h para a realização do Mutirão do Papanicolau. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, realiza o mutirão para facilitar o acesso às mulheres que trabalham fora e não podem realizar o exame durante os dias úteis.

O Mutirão do Papanicolau acontece no último sábado de cada mês e quer atingir o maior número de mulheres na idade de 25 a 64 anos. O exame previne o câncer no colo do útero e outras doenças ginecológicas.

As interessadas devem comparecer em um dos endereços abaixo, apresentando o cartão do SUS e o RG. Confira os endereços das unidades:

UBS ADAUTO RIBEIRO – Estrada da Guabiroba, 519 – Santo Estevão

UBS ANA ESTELA – Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

UBS ARISTON – Rua Dumont, 26 – Cidade Ariston

UBS FLORISPINA P. CARVALHO – Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

UBS VL. MENCK – Estrada das Acácias, 202 – Vila Menck

UBS VL. CRETTI – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti

UBS VL. HELENA – Rua Vereador José Fernandes Filho, 03 – Vila Helena

UBS RAIMUNDO GUEDES – Avenida Plutão, 20 – Jardim Novo Horizonte

UBS PQ. FLORIDA – Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

UBS CENTRAL – Rua Joaquim das Neves, 115 – Centro

UBS COHAB 5 – Avenida Tancredo de Almeida Neves, 860 – Cohab 5

UBS COHAB 2 – Avenida São Paulo Apóstolo, 410 – Cohab 2

UBS NATÉRCIO SILVA ARRUDA – Rua Bom Pastor, 115 – Jd. Capriotti