Copa Carapicuíba Sub 20 chega a fase da Semifinal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2013

Após a disputa da fase de quartas de final, quatro equipes ainda buscam do título da 1ª Copa Carapicuíba de futebol Sub 20. Seleção de Carapicuíba, C.T. Molecage, C.A. Araçatuba e C.A. Taboão da Serra conseguiram garantir vaga na semifinal da competição.

A Seleção de Carapicuíba precisou de muito empenho e dedicação para vencer a Seleção de Osasco/ADPM por 3 a 1, o C.T. Molecage também não teve vida fácil durante a partida para conquistar a vaga ante a Seleção de Itapevi, vencendo pelo placar de 2 a 1.

C.A. Araçatuba e Grêmio Mauaense fizeram o jogo mais emocionante da rodada, no tempo normal e na prorrogação o placar ficou no zero a zero, e a classificação só foi decidida nas cobranças de pênaltis com a equipe de Araçatuba vencendo por 11 a 10.

A última equipe a garantir vaga na semifinal da competição foi o C.A. Taboão da Serra, que venceu o União Suzano A.C. por 2 a 0, e enfrentará a seleção de Carapicuíba na disputa por uma vaga na final do torneio.

As semifinais serão disputadas na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, no Estádio Municipal de Carapicuíba (Niterói) – Av. Perimetral Norte, 246 – COHAB II, entrada franca. Confira abaixo o horário das partidas.