Novas viaturas são entregues para a Guarda Municipal de Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2013

Nesta sexta, 6 de dezembro, foi realizada a entrega das novas viaturas da GCM – Guarda Civil Municipal de Carapicuíba – que vão auxiliar no trabalho de segurança da cidade.

O evento aconteceu no Ginásio Tancredão, onde também foram entregues os certificados de formação e capacitação profissional dos GCMs de Carapicuíba. A animação ficou por conta da Guarda Municipal de Cotia, que embalou o público com músicas natalinas.

Estiveram presentes o prefeito Sergio Ribeiro, o Secretário de Segurança Carlos Serafim, Comandante GCM João Ricieri, o Subcomandante GCM Welby Nascimento Santos, o Comandante da Guarda Municipal de Itapevi, Kleber Ferreira Maruxo e parte do efetivo daquela cidade, juntamente com amigos e parentes dos GCMs de Carapicuíba.

O município de Carapicuíba foi o último da região a implantar a Guarda Municipal. O processo de instituição da GCM teve início em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009, e assegurou a inscrição do município no Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – órgão ligado ao Ministério da Justiça).

Já em 2010, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o concurso público para preenchimento das vagas e, posteriormente, a contratação dos aprovados, oferecendo treinamento e estágio monitorado. Além disso, houve as licitações públicas para a aquisição de motos, carros e equipamentos de segurança.

A entrega das novas viaturas e a capacitação profissional dos GCMs refletem o empenho do poder público em zelar pelo interesse comum, de acordo com os princípios da administração pública.