Vôlei de Carapicuíba fatura dois títulos na Copa Cajamar 2013

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 9 de dezembro de 2013

As atletas de voleibol de Carapicuíba estão em festa pela conquista do título da Copa Cajamar de Vôlei Feminino 2013, obtidas pelas equipes adulto e pré-mirim no último domingo, 8 de dezembro, na cidade de Cajamar.

A primeira comemoração do dia veio após a seleção feminina adulta vencer a equipe do Vergara por 2 sets a 0, parciais 25 a19 e 25 a 19. Além do título, a levantadora de Carapicuíba, Priscila Pedroso, foi eleita o destaque da competição pelos técnicos das equipes que participaram do torneio.

Já a seleção pré-mirim formada pelas alunas das escolinhas da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, e que pela primeira vez disputaram um torneio oficial, enfrentaram na decisão as donas da casa, a equipe de Cajamar.

As atletas de Carapicuíba demonstraram um pouco de nervosismo no início da partida, mas orientadas pelos integrantes da comissão técnica, conseguiram se organizar dentro da quadra e vencer o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 26 a 24 e 25 a 18.

Para a comissão técnica, os títulos obtidos refletem todo o empenho e dedicação das atletas e professores nos treinos e jogos durante todo o ano de 2013, e a Secretaria de Esportes e Lazer parabeniza a todos que fazem parte das equipes por essa grande conquista para o esporte de Carapicuíba.