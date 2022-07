Consórcio Intermunicipal Cioeste traz conquistas para a região

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2013

Mais uma reunião do Consórcio Intermunicipal – Cioeste – aconteceu nesta quarta, 11 de dezembro. Desta vez, a anfitriã foi a cidade de Jandira.

Além dos assuntos de caráter executivo, os prefeitos estão a comemorar a decisão de o governo do Estado realizar melhorias na Rodovia Castello Branco.

Recentemente, o Cioeste apresentou as sugestões às Secretarias Estaduais de Transportes Metropolitanos / Logística e Transportes, as quais aceitaram o pedido, criando um Grupo de Trabalho Multidisciplinar para planejar as questões de mobilidade urbana na região. Como resultado, nos primeiros meses de 2014, a Rodovia Castello Branco deve sofrer intervenções que vão do Km 13 até o Km 48.

Para se ter ideia das mudanças, na cidade de Osasco será construída uma nova alça de acesso que vai passar por cima do Rio Tietê e do Complexo Maria Campos. Barueri será contemplada com o alargamento do Trevo do Tamboré, o que vai beneficiar o fluxo de veículos de Carapicuíba. A pista que vai de Tamboré até a Estrada dos Romeiros também será alargada. E a cidade de Pirapora do Bom Jesus terá novo acesso.

Como o Protocolo de Intenções já foi aprovado em cada Câmara Municipal, o Cioeste segue para adquirir personalidade jurídica com a seguinte composição: Presidente – Sergio Ribeiro, prefeito de Carapicuíba; Vice-presidente – Jorge Lapas, prefeito de Osasco e Secretário Executivo – José Rodrigues.

Consórcio Intermunicipal

O Cioeste é formado pelas cidades de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia e Osasco. A soma do PIB dessas cidades equivale a 2,23% do Produto Interno Bruto nacional, cujos territórios totalizam 977 km² de área, com uma população de quase dois milhões de habitantes.

A entidade representa o que há de mais avançado em termos de governança pública no mundo. Além do Cioeste, no Estado de São Paulo, estão constituídos:

Cimbaju (Consórcio Intermunicipal Bacia Alto Juqueri) formado por Cajamar, Mairiporã, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras;

Conisud (Consórcio de Desenvolvimento Região Sudeste) formado por Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra;

Cigabc (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) formado por Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;

Condemat (Consórcio Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) formado por Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.