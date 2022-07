Domingo tem “Jogo das Estrelas”

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2013

No próximo domingo, 15, a partir das 10 horas, o Estádio do Niterói, em Carapicuíba, recebe uma grande partida de futebol – o “Jogo das Estrelas”. O evento é beneficente e haverá sorteio de brindes para o público.

Grandes nomes do futebol brasileiro estarão presentes como Müller, Eliel, Vitor, Pavão (ambos do São Paulo), Capitão (Portuguesa e São Paulo), Dinei (Corinthians), Michel (Santos), Macedo (São Paulo), Axel (Santos), Caponi (Mogi-Mirim), Ivan (São Paulo), Biro (Palmeiras), Jerri (Botafogo-SP), Toninho (Portuguesa), Bá (Bragantino) e Zé Goleiro (Palmeiras).

Para participar desta festa basta comparecer no local, no dia da partida, com um quilo de alimento não perecível.

A expectativa é de grande público. Com essa iniciativa, além de ajudar com a arrecadação de alimentos, a população terá a oportunidade de ver em campo craques do futebol brasileiro que brilharam em grandes times do país.

Antes do jogo principal, haverá a partida preliminar a partir das 9h, com a semifinal da Copa Ouro, envolvendo as equipes de Vasco X Gopiúva. Já a terceira partida será entre as equipes do Planalto X Camaleão, pela segunda semifinal da Copa Ouro.