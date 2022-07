Cantata de Natal alegra o Calçadão de Carapicuíba

Data de Publicação: 22 de dezembro de 2013

Dezembro chegou e com ele muita alegria e espírito de amizade e fraternidade. E para alegrar ainda mais este mês tão esperado, o Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará uma extensa programação dedicada ao mês do Natal, entre os dias 17 e 22 de dezembro, das 14h às 19h, na tenda montada no Calçadão.

O público que passar pelo local nessas datas, terá a oportunidade de realizar compras ao som de músicas natalinas, além de conhecer os projetos de música, dança a peça teatral da escola de teatro existentes no município de Carapicuíba.

Confira a programação de eventos gratuitos:

Dia 17 das 14h às 19h – Escola de Música Tim Maia

Dia 18 das 14h às 19h – Coral da Conexão

Dia 19 das 14h às 19h – Folia de Reis e Coral São Joaquim; Anizio do Bandolim e Convidados ; Apresentação de William Moreira e Coral Sonnetto.

Dia 20 das 14h às 19h – A definir

Dia 21 das 14h às 19h – Grupos de Teatro do Município com Apresentação de Um Flash Mob Natalino e apresentação da Igreja Renascer em Cristo

Dia 22 das 14h às 19h – A definir.