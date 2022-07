Mais 140 apartamentos são entregues em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 24 de dezembro de 2013

O prefeito de Carapicuíba Sergio Ribeiro e o governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin entregaram as chaves de 140 apartamentos do Conjunto Habitacional Tambory, em Carapicuíba, nesta terça, 24 de dezembro. Na solenidade também estiveram presentes o representante da Caixa Econômica Federal Cézar Arruda e outras autoridades.

Os novos apartamentos fazem parte da segunda fase do conjunto de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na região. Na primeira etapa de entrega, em julho deste ano, 112 famílias receberam seus imóveis e, ao todo, serão entregues 532 moradias populares. Está prevista para o início de 2014 a entrega de mais 140 moradias.

O PAC Cadaval é um grandioso projeto que esta mudando a vida de centenas de famílias que vivem em áreas de vulnerabilidade social. As obras também incluem a canalização do córrego Cadaval e a construção de avenida, a qual permitirá a ligação da Vila Sulamericana, na divisa com Barueri, até a região da Vila Dirce. A intervenção vai desafogar o trânsito da Av. Inocêncio Seráfico, principal avenida da cidade.

O prefeito anunciou a parceria com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad e a CDHU para construção de cerca de 2 mil moradias em áreas carentes de Carapicuíba. A parceria será assinada no início de 2014.

