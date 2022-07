Creches de Carapicuíba oferecem atividades pedagógicas nas férias

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 30 de dezembro de 2013

As escolas municipais de Carapicuíba que atendem em período integral (EMEI Fase I – Berçário e Maternal) realizam no período de 6 de janeiro a 5 de fevereiro, o projeto “Todo tempo é tempo de aprender”, oferecendo atividades pedagógicas às crianças que permanecem nas escolas durante as férias dos professores.

Para o desenvolvimento das atividades, os professores que atuarão no período já receberam orientações técnicas. As atividades de férias acontecem desde 2010, desde que as creches municipais passaram a pertencer à Secretaria da Educação. O objetivo é que a qualidade do ensino e o cuidado com as crianças desta fase (seis meses a 3 anos e 11 meses) se mantenham como em todo o ano letivo.