31ª Corrida do Peru encerra calendário esportivo de Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de janeiro de 2014

Encerrando o calendário esportivo de Carapicuíba, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizou nesta terça, 31 de dezembro, a 31ª Corrida do Peru. Tradicionalmente, a prova aconteceu na região da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, a partir das 8h.

Saindo do Largo da Aldeia, os atletas passaram pela Rua do Cabo, Rua Tabapuã, Marginal do Ribeirão, Rua Fortunado Glizone, Rua Anselmo Culpini, Rua Penápolis, Av. Inocêncio Seráfico (100 m), Rua Rio Claro, Rua Colina, Rua Xapuri, Estrada da Aldeia, Rua Nelson Hungria, Rua Itajubá, Rua Eduardo Augusto Mesquita, Rua Tabapuã, Rua do Cabo e largo da Aldeia. Também houve distribuição de água em pontos estratégicos do percurso da corrida de 8,5 quilômetros.

Os primeiros lugares receberam troféus, medalhas e peru (congelado) para ser consumido durante as festividades de fim de ano.

A novidade de 2013, foi a realização da 1ª Corrida do Peruzinho que teve a participação de crianças de 7 a 10 e de adolescentes de 11 a 15, cuja prova foi realizada no Parque da Aldeia.

Classificação – 31ª Corrida do Peru

Masculino Geral – 1º Idevildo dos Santos (48) – tempo: 31’09’’ / 2º Henrique Afonso (40) – tempo: 31’35’’ / 3º Flávio Correia (78) – tempo: 32’01’’

16 a 30 anos – 1º Danilo Morant – tempo: 36’39’’ / 2º Marcelo Nunes – tempo: 37’20’’/ 3º Francisco – tempo: 37’55’’

31 a 40 anos – 1º Adeildo Matias – tempo: 32’53’’ / 2º Roberto Soares – tempo: 34’24’’ / 3º Orlando Barauna – Tempo: 36’10’’

41 a 50 anos – 1ª Paulo – tempo: 32’34’’ / 2º Luiz Oliveira – tempo: 35’29’’ / 3º Francisco – tempo: 35’41’’

51 anos ou mais – 1º Osmário Souza – tempo: 34’53’’ / 2º Valdir – 36’11’’ / 3º Nelson Lourenço – tempo: 36’28’’

Feminino – Geral – 1ª Elizabete Ribeiro – tempo: 38’09’’ / 2ª Josiene Ximenez – tempo: 38’59’’ / 3ª Maria de Lourdes– tempo: 41’46’’

16 a 30 anos – 1ª Elizabete Ribeiro / 2ª Kely Souza

31 a 40 anos – 1ª Josiene Ximenez / 2ª Irene da Silva / 3ª Ana Cristina

41 a 50 anos – 1ª Maria de Lourdes

51 anos ou mais – 1ª Luzia Rodrigues / 2ª Cleuza Maria / 3ª Marlene Campos