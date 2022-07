Desconto de 10% no IPTU-2014 para quem pagar à vista até dia 22

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 3 de janeiro de 2014

A Prefeitura preparou novidades em relação ao IPTU-2014 dos imóveis residenciais: reajuste zero em relação a 2013; desconto de 15% para cota única com vencimento em janeiro e desconto de 10% também em cota única com vencimento em 22 de fevereiro. Os carnês já estão sendo encaminhados às residências.

Para favorecer um maior número de munícipes, o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a lei 3.252 de 30 de dezembro de 2013, criando o desconto de 15%, para pagamento até dia 22 de janeiro. Inicialmente, a data seria o dia 10, mas o prefeito decidiu estender o prazo.

O desconto de 10%, que já era oferecido em anos anteriores, continua e com prazo maior para pagamento: 22 de fevereiro. Já para quem optar em pagar de forma parcelada, continua a mesma regra: 10 parcelas com vencimento todo dia 10.

A decisão de não reajustar o IPTU deste ano partiu do próprio prefeito. Ele optou pelo reajuste zero, não repassando nem mesmo a inflação do período calculada pelo IPCA-e de 6,32%, o que resultará em economia aos contribuintes.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Receita e Rendas

Rua Célio Meucci nº 64 – Vila Anita Caldas

Fone: 4164-5490